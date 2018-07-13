🔴 بعد رحيل كريستيانو .. خاميس رودريجيز يريد العودة للريال

2018/07/13 | 02:29

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هاي كورة – أكدت صحيفة ماركا المدريدية أن نجم نادي ريال مدريد الإسباني، خاميس رودريجيز والمُعار لصفوف بايرن ميونخ الألماني، خاميس رودريجيز يريد لصفوف الفريق، وذلك بعد أيام قليلة من إنتقال نجم الملكي، كريستيانو رونالدو إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، مُشيرةً إلى أن المدرب، جولين لوبيتيجي ومسئولي الميرنيجي ينظروا لرغبة الكولومبي بأعين جيدة، إلا أن ما يُعيق أي تحرك حالياً هو ارتباط اللاعب مع الفريق البافاري بعقد يمتد حتى 2019.

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