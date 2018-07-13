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أمريكا تسعى لفرض حظر سلاح على جنوب السودان
2018/07/13 | 02:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال دبلوماسيون، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة تحاول حشد ما يكفي من الأصوات في مجلس الأمن الدولي لفرض حظر سلاح على جنوب السودان على أثر استمرار القتال وانتهاك حقوق الإنسان.

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