🔴 هازارد “على النار” في برشلونة

2018/07/13 | 02:37

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هاي كورة – أكدت المحطة السادسة بالتلفزيون الإسباني “لا سيكستا” أن إدارة نادي برشلونة بدأت في التواصل مع نظيرتها بتشيلسي الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات نجم الفريق، البلجيكي إيدين هازارد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وقطع الطريق على نادي ريال مدريد الذي يرغب في الحصول على اللاعب بعدما فقد خدمات كريستيانو رونالدو المنتقل ليوفنتوس الإيطالي.

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