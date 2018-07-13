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غلاف الموندو : راكيتيتش هدفنا هو الفوز فقط
2018/07/13 | 02:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة- تحدثت صحيفة الموندو الاسبانية عبر غلافها لطبعة اليوم الجمعة عن تصريحات لاعب الفريق الكتالوني والمنتخت الكرواتي ايفان راكيتيتش قائلة : صرح لاعب المنتخب الكرواتي بعد التأهل لنهائي المونديال قائلاً : لقد عانيت من أرتفاع الحرارة وخسرت ٤ كيلو من وزني، قبل مباراة انجلترا وكنت في فراشي مريضاً وأعتقدت أني لن ألعب المباراة ولكن في النهاية ركضت ١٤ كيلو .

أما عن النهائي هو نهائي تاريخي وسوف نخرج إلى الملعب بهدف الفوز فقط.

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