غلاف الموندو : راكيتيتش هدفنا هو الفوز فقط

2018/07/13 | 02:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- تحدثت صحيفة الموندو الاسبانية عبر غلافها لطبعة اليوم الجمعة عن تصريحات لاعب الفريق الكتالوني والمنتخت الكرواتي ايفان راكيتيتش قائلة : صرح لاعب المنتخب الكرواتي بعد التأهل لنهائي المونديال قائلاً : لقد عانيت من أرتفاع الحرارة وخسرت ٤ كيلو من وزني، قبل مباراة انجلترا وكنت في فراشي مريضاً وأعتقدت أني لن ألعب المباراة ولكن في النهاية ركضت ١٤ كيلو .أما عن النهائي هو نهائي تاريخي وسوف نخرج إلى الملعب بهدف الفوز فقط.

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