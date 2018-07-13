2018/07/13 | 02:48
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غلاف سبورت : ارثر يحمل جينات برشلونيه
ريم محمد / كتب في 13/07/2018 - 2:43 ص
هاي كورة- عنونت صحيفة سبورت الاسبانية عبر غلافها الرسمي لطبعة اليوم الجمعة بأبرز الاحداث التي تتم في الفريق الكتالوني قائلة :
– الفريق الانجليزي تشيلسي يطلب مبلغ ٢٠٠ مليون يورو لبيع هازارد ، برشلونة يرى أن المبلغ مبالغ فيه و ينتظر تخفيضه.
– اللاعب البرازيلي ارثر المنتضم حديثاً للبرسا يحمل جينات برشلونيه
– الفرنسي لينغيلت في برشلونة .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غلاف سبورت : ارثر يحمل جينات برشلونيه) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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