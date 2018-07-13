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غلاف سبورت : ارثر يحمل جينات برشلونيه
2018/07/13 | 02:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

غلاف سبورت : ارثر يحمل جينات برشلونيه

ريم محمد / كتب في 13/07/2018 - 2:43 ص

هاي كورة- عنونت صحيفة سبورت الاسبانية عبر غلافها الرسمي لطبعة اليوم الجمعة بأبرز الاحداث التي تتم في الفريق الكتالوني قائلة :

– الفريق الانجليزي تشيلسي يطلب مبلغ ٢٠٠ مليون يورو لبيع هازارد ، برشلونة يرى أن المبلغ مبالغ فيه و ينتظر تخفيضه.

– اللاعب البرازيلي ارثر المنتضم حديثاً للبرسا يحمل جينات برشلونيه

– الفرنسي لينغيلت في برشلونة .

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