2018/07/13 | 02:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غلاف سبورت : ارثر يحمل جينات برشلونيه

ريم محمد / كتب في 13/07/2018 - 2:43 ص

هاي كورة- عنونت صحيفة سبورت الاسبانية عبر غلافها الرسمي لطبعة اليوم الجمعة بأبرز الاحداث التي تتم في الفريق الكتالوني قائلة :

– الفريق الانجليزي تشيلسي يطلب مبلغ ٢٠٠ مليون يورو لبيع هازارد ، برشلونة يرى أن المبلغ مبالغ فيه و ينتظر تخفيضه.

– اللاعب البرازيلي ارثر المنتضم حديثاً للبرسا يحمل جينات برشلونيه

– الفرنسي لينغيلت في برشلونة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غلاف سبورت : ارثر يحمل جينات برشلونيه) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غلاف سبورت : ارثر يحمل جينات برشلونيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).