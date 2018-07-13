🔴 بوجبا : جريزمان في الطريق ليصبح أسطورة مثل زيدان

2018/07/13 | 02:48

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هاي كورة – أشاد بول بوجبا، نجم المنتخب الفرنسي بزميله أنطوان جريزمان قائلاً :”جريزمان في طريقه ليصبح أسطورة وأيقونة كروية مثل زين الدين زيدان”، مُضيفاً :”هو دائمًا يلعب دورًا حاسمًا في تسجيل وصناعة الأهداف، وبالطبع زيدان أسطورة فرنسية وأيقونة لكرة القدم، وجريزمان في طريقه لفعل نفس الشيء، إنه محبوب جدًا في فرنسا ودائمًا ما يثبت أنه لاعب كبير في كل مرة تطأ قدمه أرض الملعب”.

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