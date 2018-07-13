جواد بولس - بين يسارهم ويسارنا

2018/07/13 | 02:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بولس بين يسارهم ويسارناجواد بولسهل يوجد يسار صهيوني تقدمي في إسرائيل؟ ربما، وماذا إن وجد ؟ دعت جريدة "هآرتس" في افتتاحيتها المنشورة في السادس والعشرين من تموز / يونيو الفائت إلى انتخاب النائب أيمن عودة رئيسًا للمعارضة البرلمانية في الكنيست؛ وذلك كردّ مناسب، حسب رأي محرّرها، على استنهاض بنيامين نتنياهو لمنتخبيه في الانتخابات الأخيرة، وتحريضه السافر على العرب الذين "يتدفقون إلى ص......

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