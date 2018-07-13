سعيد العليمى - سيرة ذاتية لشيوعى مصرى - قد تعنى أو لاتعنى أحدا ( حزب العمال الشيوعى المصرى ) القسم الثانى

2018/07/13 | 02:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_العليمى يسعد مساكم ياصحاب ياروح ودبت فى عروق هيكل ترابلكأنى بالمح فيكوابكره النامىبيرج سطح الأرض من تحتى ومن قدامىلكأنى بيكو فى المعاد ألوفاتجايين من البعد الفسيح بتغنى ليكو الشمس فى السمواتوعلى الاراضى ترقص المصابيح م .س - تكلمت فى الجلسة السابقة عن الفترة من 1965-1970، وانتهيت عند بدايات تكوين التنظيم الشيوعى المصرى الذى صار اسمه حزب العمال الشيوعى المصرى......

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