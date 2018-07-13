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مانشستر سيتي يقدم لاعبه الجديد رياض محرز رسميا لوسائل الإعلام
2018/07/13 | 02:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إدارة مانشستر سيتي قدمت اللاعب الجديد في ملعب الاتحاد, حيث تم التقاط صور له في نادية الجديد, هذا وأكد محرز أنه ليس متخوفا من الصراع على المقاعد الأساسية في الفريق طالما أن المنافسة ستحسن أداء الجميع.

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