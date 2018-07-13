سبورت : مينا .. الحلم هو الاستمرار في برشلونة

2018/07/13 | 02:58

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هاي كورة- تحدثت صحيفة سبورت الاسبانية حول العروض الكثيرة المقدمة مدافع الفريق الكتالوني والمنتخب الكولومبي ييري مينا قائلة : مينا لاتوجد لديه أي رغبه بالرحيل من الكامب نو على الرغم من العروض القوية التي وصلت له ، اللاعب الكولومبي يرى بأن حلمه قد تحقق بالإنتقال من برشلونه ولايريد تحطيم هذا الأمر ، ييري يستمتع بإجازته الآن ولايهمه مسألة تعاقد برشلونة مع الفرنسي لينغليت لأنه مؤمن بحظوظه بالمشاركة .

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