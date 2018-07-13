🔴 تشيلسي يطلب مبلغاً خيالياً للتخلي عن خدمات هازارد

2018/07/13 | 02:58

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هاي كورة – أكدت صحيفة سبورت الكتالونية أن نادي تشيلسي الإنجليزي طلب 200 مليون يورو للتخلي عن خدمات نجم الفريق، إيدين هازارد، مُشيرةً إلى أن نادي برشلونة الإسباني الراغب في إتمام التعاقد مع اللاعب البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية يرى أن المبلغ مبالغ فيه للغاية، وأن مسئولي البرسا يعتقدون أنه سيتم تخفيض ذلك المبلغ بمرور الوقت.

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