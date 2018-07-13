2018/07/13 | 03:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- كشفت صحيفة سبورت ااسبانية حول رغبة برشلونة في ضم لاعب الفريق الانجليزي تشيلسي والمنتخب البرازيلي ويليان قائلة : العديد من المصادر الانجليزيه تؤكد بأن الفريق الكتالوني لن يهدئ قبل التوقيع مع النجم البرازيلي ويليان ، العرض الأول تم رفضه بـ 45 مليون يورو والآن النادي الكتلوني رفع العرض لـ 60 مليون يورو .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يرفع قيمة الصفقة من أجل وليان) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يرفع قيمة الصفقة من أجل وليان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).