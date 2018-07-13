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برشلونة يرفع قيمة الصفقة من أجل وليان
2018/07/13 | 03:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة- كشفت صحيفة سبورت ااسبانية حول رغبة برشلونة في ضم لاعب الفريق الانجليزي تشيلسي والمنتخب البرازيلي ويليان قائلة : العديد من المصادر الانجليزيه تؤكد بأن الفريق الكتالوني لن يهدئ قبل التوقيع مع النجم البرازيلي ويليان ، العرض الأول تم رفضه بـ 45 مليون يورو والآن النادي الكتلوني رفع العرض لـ 60 مليون يورو .

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