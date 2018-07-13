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🔴 ريال مدريد يحدد قيمة مارسيلو ليوفنتوس
2018/07/13 | 03:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أكدت شبكة قنوات سبورت إيطاليا أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني حددت قيمة بيع ظهيرها الأيسر، مارسيلو لناد يوفنتوس الإيطالي، حيث طلبت الحصول على 50 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات البرازيلي، الذي يتحصل على راتب سنوي يصل إلى 11 مليون يورو ويمتلك عقداً يمتد حتى 2022.

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