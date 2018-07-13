هل كان السبب وراء رحيل رونالدو هو التهرب الضريبي ؟

2018/07/13 | 03:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- صرحت الاعلامية الكتالونية كارما بارسيلو حول رحيل لاعب الفريق الملكي والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو قائلة : لماذا رحل كريستيانو ؟ لماذا لم يعد يرغب بمحاولة منافسة ميسي في الليغا ؟ لماذا ذهب إلى اليوفي ؟ أتدرون لماذا ؟ بكل بساطة بسبب أن الضرائب التي تفرض في مدينة ايطاليا أقل بالنسبة لأسبانيا ، ولان الفريق القانوني الخاص به نصحه بالإبتعاد عن إسبانيا بسبب التهرب الضريبي وإمكانية سجنه ، هذه الأمور لايتم الحديث عنها في مدريد .

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