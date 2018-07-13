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🔴 مدرب كرواتيا : إنجلترا لم تحترمنا
2018/07/13 | 03:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – قال المدير الفني للمنتخب الكرواتي، زلاتكو داليتش :”نحن نحترم دائمًا خصومنا ونتوقع منهم احترامنا بالمقابل، ربما إنجلترا والإعلام الإنجليزي لم يحترموننا هذه المرة، وذلك كان بمثابة حافز إضافي لنا لتحقيق الانتصار”، مُضيفاً :”هذه هي كرة القدم، ربما تلك الأمور حفزتنا أكثر لكننا كنا متحفزين سلفًا بما يكفي لنحاول الوصول للنهائي وإسعاد جماهيرنا.

ربما تلك الأمور ساعدتنا قليلًا لكننا لم نكن بحاجة لها لنتحفز.”

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