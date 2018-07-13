2018/07/13 | 03:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- تحدثت صحيفة الماركا الاسبانية عبر غلافها لهذا اليوم الجمعة حول رغبة للاعب الفريق الملكي والمنتخب الكولومبي المحترف في النادي الالماني بايرن ميونخ قائلة : خاميس يريد العودة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غلاف المركا : خاميس يريد العودة) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غلاف المركا : خاميس يريد العودة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).