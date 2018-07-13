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غلاف المركا : خاميس يريد العودة
2018/07/13 | 03:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة- تحدثت صحيفة الماركا الاسبانية عبر غلافها لهذا اليوم الجمعة حول رغبة للاعب الفريق الملكي والمنتخب الكولومبي المحترف في النادي الالماني بايرن ميونخ قائلة : خاميس يريد العودة .

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