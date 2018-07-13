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الريال تريد خطف هازارد قبل برشلونة

ريم محمد / كتب في 13/07/2018 - 3:24 ص

هاي كورة- يحاول نادي ريال مدريد الإسباني بشتى الطرق التعاقد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب النادي النجليزي تشيلسي وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الجارية ،حيث كشفت صحيفة الديلي ميل البرطانية أن الفريق الملكي ريال مدريد على استعداد لتقديم 150 مليون جنيه إسترليني لـ التعاقد مع إيدين هازارد .

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