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🔴 كل الطرق تؤدي إلى نيمار
2018/07/13 | 03:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – عرضت صحيفة البرنابيو المدريدية صورة ضخمة لنيمار دا سيلفا، نجم المنتخب البرازيلي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي مُعلقةً عليها :”كل الطرق تؤدي إلى نيمار”، في إشارة واضحة إلى أن جناح السامبا هو الأقرب لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو وإنتقاله ليوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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