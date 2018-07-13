مقتل 19 شخصا وإصابة 12 أخرين في انفجار بالصين (صور)

2018/07/13 | 03:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقى 19 شخصا مصرعهم وأصيب 12 آخرين، جراء انفجار وقع في منطقة صناعية بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل إعلام المحلية.

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