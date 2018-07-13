بوتين وترامب من المحتمل أن يناقشا أفغانستان في لقاء هلسنكي

2018/07/13 | 03:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، من المحتمل أن يناقشا موضوع أفغانستان، خلال القمة القادمة في هلسنكي.

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