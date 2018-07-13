الجمعة 13 تموز 2018 م (29 شوال 1439 هـ)
English | كوردى


بوتين وترامب من المحتمل أن يناقشا أفغانستان في لقاء هلسنكي
2018/07/13 | 03:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صرح مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، من المحتمل أن يناقشا موضوع أفغانستان، خلال القمة القادمة في هلسنكي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين وترامب من المحتمل أن يناقشا أفغانستان في لقاء هلسنكي) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين وترامب من المحتمل أن يناقشا أفغانستان في لقاء هلسنكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ 🔴 بالفيديو .. جماهير ريال مدريد تبعث بتحية عسكرية لكريستيانو رونالدو
⋙ 🔴 الكشف عن استراتيجية نيمار في سوق الانتقالات
⋙ نقل 12 مصابا إلى المستشفى جراء حريق في مصنع للكيماويات بالقاهرة
⋙ في تطور مفاجئ... القوات السعودية تنسحب من مطار الغيظة في اليمن
⋙ العراق يعلن انتاجه من الحنطة لموسم 2018
بالفيديو والصور
⋙ 🔴 بالفيديو .. جماهير ريال مدريد تبعث بتحية عسكرية لكريستيانو رونالدو
⋙ 🔴 بالفيديو.. لحظة الكشف عن تعاقد ريال مدريد مع كورتوا.. ومبابي الأقرب للوبيتيجي
⋙ 🔴 بالصور .. جدارية ضخمة لميسي في شوارع برشلونة
الأكثر شيوعا