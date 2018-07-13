🔴 زلاتكو متهكماً من المنتخبات الكبرى : هذه أغرب كأس عالم

2018/07/13 | 03:38

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هاي كورة – تهكم المدير الفني للمنتخب الكرواتي، زلاتكو داليتش من المنتخبات ذات الاسماء الكبرى التي ودعت المونديال مبكراً قائلاً :”بالنسبة لي، ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم، ونيمار كان قريب جدًا لكن في هذه البطولة، المنتخبات التي اعتمدت بشكل أساسي على النجوم والاسماء الكبيرة سنجدها الآن على الشواطئ”.

وأضاف داليتش خلال تصريحاته قائلاً :”هذه أغرب بطولة كأس عالم، كرة القدم تطورت كثيرًا وخروج ألمانيا والأرجنتين أثبت ذلك، وأكد أنه بالتنظيم والصلابة الدفاعية يمكنك أن تحقق نتائج أما الفرديات فلا تجلب لك دائمًا النتائج”.

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