🔴 كورتوا في ريال مدريد

2018/07/13 | 03:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – تلقى بيبي استرادا، الصحفي والمحلل ببرنامج التشرينجويتو تسجيل صوتي عبر موقع التواصل الاجتماعي واتساب أثناء حديثه على الهواء بالبرنامج، إلا أنه بعد سماع التسجيل أكد أن نادي ريال مدريد الإسباني قد أتم تعاقده مع ثيبو كورتوا، حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو.

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