رونالدو يعاقب بالسجن بسبب التهرب الضريبي

2018/07/13 | 03:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- كشفت صحرفة الآس الاسبانية حول الضرائب المستحقة علي لاعب المنتخب البرتغالي والفريق الملكي سابقاً كريستيانو رونالدو قائلة :رونالدو سوف يدفع ديونه للضرائب قبل الإنتقال ليوفنتوس.قد بلغت قيمة الضرائب علي اللاعب البرتغالي 18.8 مليون يورو وقد وافق رونالدو على عقوبة السجن لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ.

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