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رونالدو يعاقب بالسجن بسبب التهرب الضريبي
2018/07/13 | 03:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة- كشفت صحرفة الآس الاسبانية حول الضرائب المستحقة علي لاعب المنتخب البرتغالي والفريق الملكي سابقاً كريستيانو رونالدو قائلة :رونالدو سوف يدفع ديونه للضرائب قبل الإنتقال ليوفنتوس.

قد بلغت قيمة الضرائب علي اللاعب البرتغالي 18.8 مليون يورو وقد وافق رونالدو على عقوبة السجن لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ.

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