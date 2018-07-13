رونالدو ينهي كل متعلقاته في إسبانيا قبل الرحيل

2018/07/13 | 03:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- كشفت صحيفة الآس الاسبانية حول رحيل نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو الي النادي الايطالي يوفينتوس قائلة : كريستيانو يُنهي كل متعلقاته في إسبانيا قبل الرحيل.البرتغالي سوف يقوم بتوفيق أوضاعه مع مصلحة الضرائب الإسبانية.كما انه سيدفع كل الضرائب التي أخفاها بالإضافة إلى غرامة لتصل إلى 18.8 مليون يورو بالإضافة إلى العقوبة التي سيتم توقيعه عليه بعامين سجن.مع إيقاف التنفيذ.

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