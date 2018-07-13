ريال مدريد يرسل مندوبه للقاء والد نيمار

2018/07/13 | 04:04

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هاي كورة – يواصل نادي ريال مدريد الإسباني سعيه الى ضم النجم البرازيلي نيمار جونيور مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ليكون خليفة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفقاً لما نقلته بعض التقارير الصحفية فإن نادي ريال مدريد أرسل مندوباً للقاء والد النجم البرازيلي من أجل التفاوض حول ضم نيمار هذا الصيف.

وكان نيمار قد إنتقل لنادي باريس سان جيرمان الصيف الماضي قادماً من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده رفقة البلوغرانا.

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