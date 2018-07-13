🔴 رونالدو رفض تقديماً تاريخياً في يوفنتوس

2018/07/13 | 04:04

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هاي كورة – أكد إيدو أجيري، الإعلامي ببرنامج التشرينيجويتو الإسباني أن كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد السابق والمنتقل حديثاً ليوفنتوس أن يتم تقديمه في حفل تاريخي بالبيانكونيري، إلا أن صاروخ ماديرا رفض ذلك احتراماً لمشاعر جماهير الميرنجي.

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