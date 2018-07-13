2018/07/13 | 04:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحالف يدك منصة صواريخ حوثية في مديرية سحار بصعدة شنت طائرات التحالف العربي سلسلة غارات على ثكنات وأهداف عسكرية متحركة لميليشيا الحوثي الموالية لإيران.ودمر طيران التحالف منصة صواريخ في وادي علاف بمديرية سحار في محافظة صعدة، تستخدمها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران لإطلاق صواريخ على الأراضي السعودية.وفي الضالع تصدت قوات الجيش الوطني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، لهجوم هو الأعنف لميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة مريس بمحافظة الضالع جنوبي البلاد، موقعة 13 قتيلا في صفوف الميليشيا.وقال مصدر ميداني إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة في جبهة مريس تصدت لمحاولة الميليشيا مهاجمة مواقع المقاومة في الأساس والحيافي، بمنطقة يعيس شمال مريس.وأكد مصدر أن المواجهات استمرت ساعتين، واستخدم فيها أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مما أدى لسقوط 13 قتيلا وجرح 7 آخرين في صفوف عناصر المليشيات، فيما لاذ البقية بالفرار باتجاه مدينة دمت المجاورة.وأشار إلى أن مدفعية الجيش قصفت مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي في المواقع المجاورة: نجد القرين، وبيتي شرقي ومدرة، وقاع الحيافي، لافتا إلى فرار العديد من مسلحي الميليشيات أثناء قصف مدفعية الجيش.وامتدت المواجهات في محافظة الضالع الجنوبية بين الجيش والمقاومة من جهة، والميليشيا الحوثية من جهة أخرى إلى مواقع أخرى منها: القدمة، والقهرة وموقع الحاج احمد، وعساف، ووينان وغيرها.وأطلقت مليشيات الحوثي الإيرانية المتمركزة بجبلي ناصة والتهامي وموقعي المضراب والحامري نيران أسلحتها الثقيلة على مواقع قوات الجيش والمقاومة، في محاولة لانتشال جثث قتلى مسلحين من المليشيات قتلوا بالمعركة بمنطقة يعيس شمال مريس.

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