2018/07/13 | 04:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعزيزات أمنية في تورنتو لمواجهة العنف المسلح ستنشر تورنتو نحو 200 شرطي إضافي هذا الصيف لمواجهة زيادة العنف المسلح الذي تقف وراءه خصوصا العصابات وفق ما أعلنت الشرطة .وقال قائد الشرطة مارك سوندرز في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس بلدية تورنتو جون توري ان هذه التعزيزات ستُنشر بين السابعة مساء والثالثة فجرا.وأضاف سوندرز "صُدمنا وأُصبنا بالرعب من جراء عنف الأسلحة النارية التي أودت بحياة شباب".يأتي هذا الإعلان في اعقاب سلسلة عمليات إطلاق نار حصلت في الآونة الاخيرة، آخرها في الثلاثين من حزيران/يونيو وأودت بحياة اثنين من مغنيي الراب المحليين.وشهدت تورنتو منذ بداية السنة 212 عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل 26 شخصا.

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