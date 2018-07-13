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مقتل 19 شخصا وإصابة 12 آخرين في انفجار بالصين (صور)
2018/07/13 | 04:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لقى 19 شخصا مصرعهم وأصيب 12 آخرين، جراء انفجار وقع في منطقة صناعية بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل إعلام المحلية.

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