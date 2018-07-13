صورة تفضح الارقام الوهمية لدى كرستيانو رونالدو

2018/07/13 | 04:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – يعيش تويتر في الفترة الاخيرة حملة قوية جدا في شطب الحسابات الوهمية والزائفة او الحسابات التي لا تتفاعل لفترة طويلة … ولعل الكثير من المشاهير خسر عدد كبير جدا من المعجبين التابعين لحسابة بقصد او بدون قصدوعلى الرغم من هذه الحملة الا ان الكشف عن حساب رونالدو وكمية المتابعين الوهميين له كانت اكثر من المتوقع … فالعدد كبير جدا تخطى 48% حيث ان اجمالي المتابعين لحسابة هو 73 مليون في حين ان عدد الحسابات الوهمية او المزورة هو 34 مليون وهو ما يمثل تقريبا نصف العدد الاجمالي .بالرغم من كل ذلك الا ان تأثير رونالدو الاعلامي وشهرته الواسعة لا تزال مستمرة ولكن ربما في الفترة القادمة ستبدأ في الهبوط لعوامل كثيرة ومختلفة سيتعين علينا كتابتها خلا الموسم القادم

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