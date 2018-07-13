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🔴 بالفيديو.. لحظة الكشف عن تعاقد ريال مدريد مع كورتوا.. ومبابي الأقرب للوبيتيجي
2018/07/13 | 04:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – تلقى بيبي استرادا، المحلل ببرنامج التشرينجيويتو التابع لقناة ميجا الإسبانية تسجيلاً صوتياً على موقع التواصل الاجتماعي واتساب أثناء تواجده على الهواء، تم إخباره فيه أن إدارة نادي ريال مدريد أنهت التعاقد مع حارس تشيلسي، ثيبو كورتوا مقابل 35 مليون يورو، فضلاً عن رغبة المدير الفني، جولين لوبيتيجي في التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

¡DARÁ QUE HABLAR! @alexsilvestreSZ @Sandradiazarcas y @quimdomenech escuchan el INQUIETANTE AUDIO de @PipiEstrada1.

¿QUÉ ES? #ChiringuitoNeymar pic.twitter.com/AizVfsJmaS

— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 13, 2018

في حال توفر الترجمة على الفيديو ، سيتم طرحه في هذه المقالة.

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