2018/07/13 | 04:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالكي يدعو البصريين لعدم الانجرار الى صدامات "يشعلها مغرضون" دعا زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أهالي محافظة البصرة الى عدم الانجرار الى الصدامات التي يشعلها المغرضون" وفق تعبيره.وذكر المالكي في بيان "ندعو ابناء المحافظة المخلصين والقوات الامنية الى ضبط النفس وعدم الانجرار الى صدامات يشعلها المغرضون والمندسون ، واننا على ثقة ان محاولات تخريب المنشآت الاقتصادية والنفطية هو عمل لا يقوم به الا المندسون والحاقدون على البصرة واهلها ، ونطالب شيوخ العشائر والقبائل ووجوه المحافظة الى المساهمة في مساعي التهدئة والتصالح واعادة الثقة بين ابناء المحافظة، لان اعداء العراق مازالوا يتربصون به الدوائر".وأعرب المالكي عن دعمه "لتلك المطالَب ونؤكد مشروعية التظاهر وفق الدستور ، ونضم صوتنا الى الصيحات الوطنية المخلصة الداعية الى توفير الحياة الحرة الكريمة لابناء الشعب العراقي عموما وأبناء البصرة الحبيبة خصوصا، تلك المحافظة التي عانت من الاهمال المتواصل وعدم الايفاء باستحقاقاتها ضمن الموازنة العامة وصرف حصة المحافظة من البترودولار ، مما ولد أزمة خانقة على صعيد الخدمات {الكهرباء والماء}".وتابع "فِي ظل هذه المعطيات ندعو الحكومة ووزاراتها المعنية، والحكومة المحلية الى تشكيل خلية ازمة تتخذ القرارات الناجعة لعلاج الازمة المتفاقمة، وتبادر الى توفير الضروريات التي من حق البصريين ان يطالبوا بها، وكلنا امل بانتصار ارادة الخير على ارادة الشر عبر حركة الجميع لتلبية نداء الوطن والمواطنين والله من وراء القصد".

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