2018/07/13 | 04:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يعلن انتاجه من الحنطة لموسم 2018 أعلنت وزارة التجارة، انتاج العراق من الحنطة لموسم 2018.ونقل بيان عن مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة نعيم المكصوصي قوله ان "كميات الحنطة المحلية المسوقة للعام 2018 تجاوزت المليوني طن في عموم المحافظات ولغاية اعداد هذا البيان".وأشار الى "إستمرار المراكز التسويقية في محافظات اقليم كردستان ونينوى والانبار وكركوك وصلاح الدين".وأوضح المكصوصي ان "الكميات المسوقة في صلاح الدين بلغت 246 الفاً و694 طناً وكركوك 222 الفاً و795 طناً، والانبار 103 الاف و583 طناً ونينوى 87 الفاً و127 طناً، والسليمانية 71 الفاً و27 طناً ودهوك 61 الفاً وأربعة أطنان وأربيل التي بلغ مجموع ماتم تسويقه بالمحافظة 40 الفاً و572 طناً".يشار الى ان العراق يطرح بين فترة وأخرى مناقصة عالمية لشراء مئات الآف من الحنطة لسد النقص في تأمين مادة الطحين في البطاقة التموينية.

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