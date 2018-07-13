في تطور مفاجئ... القوات السعودية تنسحب من مطار الغيظة في اليمن

2018/07/13 | 04:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت القوات السعودية الانسحاب من مطار الغيظة المدني في محافظة المهرة أقصى شرق اليمن، بموجب اتفاق مع المعتصمين وُقع مساء الخميس.

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