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في تطور مفاجئ... القوات السعودية تنسحب من مطار الغيظة في اليمن
2018/07/13 | 04:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بدأت القوات السعودية الانسحاب من مطار الغيظة المدني في محافظة المهرة أقصى شرق اليمن، بموجب اتفاق مع المعتصمين وُقع مساء الخميس.

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