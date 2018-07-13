2018/07/13 | 04:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحماية المدنية المصرية، من السيطرة على الحريق الذي نشب بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفى لتلقي الإسعافات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقل 12 مصابا إلى المستشفى جراء حريق في مصنع للكيماويات بالقاهرة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقل 12 مصابا إلى المستشفى جراء حريق في مصنع للكيماويات بالقاهرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).