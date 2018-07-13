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نقل 12 مصابا إلى المستشفى جراء حريق في مصنع للكيماويات بالقاهرة
2018/07/13 | 04:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تمكنت قوات الحماية المدنية المصرية، من السيطرة على الحريق الذي نشب بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفى لتلقي الإسعافات.

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