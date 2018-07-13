الجمعة 13 تموز 2018 م (29 شوال 1439 هـ)
English | كوردى


🔴 الكشف عن استراتيجية نيمار في سوق الانتقالات
2018/07/13 | 04:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أكد إيدو أجيري، المحلل الرياضي ببرنامج التشرينجويتو بقناة ميجا الإسبانية أن استراتيجية نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في سوق الانتقالات هي الإنضمام لصفوف ريال مدريد فحسب، حيث قال :”استراتيجية نيمار هي الذهاب إلى ريال مدريد نعم أو نعم”، قبل أن يرد عليه خورخي داليساندرو، الناقد الرياضي بالبرنامج ذاته :”أنا لا أفهم الذين يشككون في نيمار، لا أستطيع أن أصدق ذلك”.

sc1.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/07/hihi2-2018-07-13_01-36-59_684904-200x108

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 الكشف عن استراتيجية نيمار في سوق الانتقالات) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 الكشف عن استراتيجية نيمار في سوق الانتقالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).


كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ 🔴 بالفيديو .. جماهير ريال مدريد تبعث بتحية عسكرية لكريستيانو رونالدو
⋙ نقل 12 مصابا إلى المستشفى جراء حريق في مصنع للكيماويات بالقاهرة
⋙ في تطور مفاجئ... القوات السعودية تنسحب من مطار الغيظة في اليمن
⋙ العراق يعلن انتاجه من الحنطة لموسم 2018
⋙ المالكي يدعو البصريين لعدم الانجرار الى صدامات "يشعلها مغرضون"
بالفيديو والصور
⋙ 🔴 بالفيديو .. جماهير ريال مدريد تبعث بتحية عسكرية لكريستيانو رونالدو
⋙ 🔴 بالفيديو.. لحظة الكشف عن تعاقد ريال مدريد مع كورتوا.. ومبابي الأقرب للوبيتيجي
⋙ 🔴 بالصور .. جدارية ضخمة لميسي في شوارع برشلونة
الأكثر شيوعا