🔴 الكشف عن استراتيجية نيمار في سوق الانتقالات

2018/07/13 | 04:43

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هاي كورة – أكد إيدو أجيري، المحلل الرياضي ببرنامج التشرينجويتو بقناة ميجا الإسبانية أن استراتيجية نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في سوق الانتقالات هي الإنضمام لصفوف ريال مدريد فحسب، حيث قال :”استراتيجية نيمار هي الذهاب إلى ريال مدريد نعم أو نعم”، قبل أن يرد عليه خورخي داليساندرو، الناقد الرياضي بالبرنامج ذاته :”أنا لا أفهم الذين يشككون في نيمار، لا أستطيع أن أصدق ذلك”.

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