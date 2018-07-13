🔴 بالفيديو .. جماهير ريال مدريد تبعث بتحية عسكرية لكريستيانو رونالدو

2018/07/13 | 04:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – قامت بعض جماهير وعشاق نادي ريال مدريد الإسباني والحاضرين بالحلقة الفائتة ببرنامج التشرينجيويتو بإرسال تحية عسكرية على الهواء مباشرةً لنجم الفريق السابق، كريستيانو رونالدو والمنتقل حديثاً ليوفنتوس الإيطالي، وذلك تقديراً لمجهوداته طوال الـ9 سنوات الماضية مع الميرنجي.

"OH CAPITÁN, MI CAPITÁN".



El DISCURSO de un miembro del PÚBLICO sobre @Cristiano que dejó BOQUIABIERTOS a @jpedrerol y @EduAguirre7.



pic.twitter.com/Vt9Q3AlFTo

— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 13, 2018

في حال توفر ترجمة لهذا الفيديو ، سيتم طرحها في هذا المقال.

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