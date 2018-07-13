الجمعة 13 تموز 2018 م (29 شوال 1439 هـ)
English | كوردى


في بداية زيارته لبريطانيا... ترامب يتحدث عن علاقته بتيريزا ماي
2018/07/13 | 05:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأخبار عن وجود علاقات غير ودية مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في بداية زيارته لبريطانيا... ترامب يتحدث عن علاقته بتيريزا ماي) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في بداية زيارته لبريطانيا... ترامب يتحدث عن علاقته بتيريزا ماي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ ترامب يرفض قطع العلاقات مع روسيا
⋙ 🔴 بالفيديو .. جماهير ريال مدريد تبعث بتحية عسكرية لكريستيانو رونالدو
⋙ 🔴 الكشف عن استراتيجية نيمار في سوق الانتقالات
⋙ نقل 12 مصابا إلى المستشفى جراء حريق في مصنع للكيماويات بالقاهرة
⋙ في تطور مفاجئ... القوات السعودية تنسحب من مطار الغيظة في اليمن
بالفيديو والصور
⋙ 🔴 بالفيديو .. جماهير ريال مدريد تبعث بتحية عسكرية لكريستيانو رونالدو
⋙ 🔴 بالفيديو.. لحظة الكشف عن تعاقد ريال مدريد مع كورتوا.. ومبابي الأقرب للوبيتيجي
⋙ 🔴 بالصور .. جدارية ضخمة لميسي في شوارع برشلونة
الأكثر شيوعا