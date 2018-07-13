في بداية زيارته لبريطانيا... ترامب يتحدث عن علاقته بتيريزا ماي

2018/07/13 | 05:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأخبار عن وجود علاقات غير ودية مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

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