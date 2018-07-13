ترامب يرفض قطع العلاقات مع روسيا

2018/07/13 | 06:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، عن رفضه لقطع العلاقات مع روسيا على خلفية الحوادث المتعلقة بالمواد السامة في بريطانيا.

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