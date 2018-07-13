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الهروب من صواريخ
2018/07/13 | 07:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تواصل روسيا اختبار طائرتها المقاتلة الجديدة "سو-57".

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