الهروب من صواريخ

2018/07/13 | 07:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل روسيا اختبار طائرتها المقاتلة الجديدة "سو-57".

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