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ستوك سيتي يكشف عن شرطه لرحيل شاكيري لـ ليفربول
2018/07/13 | 07:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – اشترط نادى ستوك سيتي الإنجليزي الحصول على مقابل مالى يصل لـ 13.5 مليون جنيه إسترليني بجانب إستعارة النجم الشاب شاى أوجو من اجل الموافقة على بيع لاعبه السويسري شكودران شاكيري إلى فريق ليفربول خلال الصيف الجارى.

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