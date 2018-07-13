وست هام يستعد لإبرام صفقة قياسية

2018/07/13 | 07:37

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هاى كورة – يواصل نادى وست هام يونايتد الإنجليزي استعداده للموسم الجديد بإبرام العديد من الصفقات حيث بات قريبا من التعاقد مع نجم جديد وهو البرازيلي فيليبي اندرسون.

وشهدت الساعات القليلة الماضية وصول نجم لاتسيو الإيطالية إلى العاصمة الإنجليزية لندن كى يضخع للفحص الطبي تمهيدا للإنتقال إلى وست هام مقابل 50 مليون استرليني

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