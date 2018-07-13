نحو 20 قتيلا في انفجار بمصنع للكيمياويات في الصين

2018/07/13 | 07:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نحو 20 قتيلا في انفجار بمصنع للكيمياويات في الصينقتل 19 شخصا وجرح 12 آخرون بانفجار في مصنع للكيمياويات بالصين في حادث جديد من سلسلة الحوادث الصناعية في دولة تعتبر أكبر منتج للكيمياويات بالعالم.وأعلنت حكومة إقليم سيتشوان بجنوب غربي الصين، أنه ليس واضحا حتى الآن سبب الحادث الذي وقع في مصنع "يبين هينغدا تكنولوجي" في المنطقة الصناعية الواقعة في جنوب شرقي تشنغدو عاصمة سيتشوان.و إن المصابين حالتهم مستقرة وإن تحقيقا بدأ في الحادث.وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية حريقا كبيرا وألسنة لهب ترتفع من المصنع.وبدأت الصين إجراءات لتحسين السلامة في قطاع الصناعة وكثفت عمليات التفتيش العام الماضي، بعد سلسلة من الحوادث في مناجم الفحم ومصانع الكيمياويات.

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