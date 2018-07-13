2018/07/13 | 07:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باسيل يطلق اللجنة المركزية لعودة النازحين السوريينأطلق وزير الخارجية اللبناني، رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل اللجنة المركزية لعودة النازحين السوريين.وقال باسيل خلال الاجتماع لإطلاق اللجنة، الذي عقد بحضور وزير الدفاع يعقوب الصراف ووزير البيئة طارق الخطيب وعدد من النواب الحاليين والسابقين وغيرهم.إن "هدف اللجنة تسهيل وتشجيع العودة ومنع أي احتكاك بين الشعبين اللبناني والسوري والاتصال والعمل مع البلديات وبمرحلة ثانية مع المؤسسات، وعلى رأسها الأمن العام".وتابع: "في المرحلة السابقة انشأنا لجنة استشارية للتيار لتقوم بالدراسات والتسويق لوجهة النظر السياسية للتيار في هذا السياق، واليوم نستكمل الخطوة بانشاء لجنة تنفيذية لتسهيل العودة وتنظيمها ونعمل على انشاء مجموعة العمل الكبرى.وهي تسليم شخص أو أكثر لتغطية كل المناطق التي يتواجد فيها النازحون، وهذه المجموعة يمكن أن تقوم بمسح النازحين لتسجيل الرغبة بالعودة والتواصل مع البلديات والمخاتير، وفي مرحلة لاحقة التواصل مع الأمن العام اللبناني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باسيل يطلق اللجنة المركزية لعودة النازحين السوريين) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باسيل يطلق اللجنة المركزية لعودة النازحين السوريين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).