فولهام يوجه صفعة قوية لتشيلسي فى الميركاتو

2018/07/13 | 07:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاى كورة – نجح نادى فولهام العائد حديثا إلى البريميرليج فى الحصول على خدمات الإيفوارى جان ميشيل سيري متوسط ميدان نيس الفرنسي والذى يأتى على رأس أولويات نادى تشيلسي فى الميركاتو الصيفي وذلك مقابل 25 مليون استرليني.

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