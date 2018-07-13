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فيديو - إيمري: أريد أن يبقى رامزي معنا في أرسنال
2018/07/13 | 07:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المدير الفني الجديد للجانرز يريد الحفاظ على لاعبه في صفوف الفريق

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