فيديو - إيمري: أريد أن يبقى رامزي معنا في أرسنال

2018/07/13 | 07:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المدير الفني الجديد للجانرز يريد الحفاظ على لاعبه في صفوف الفريق

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