ليفربول يعلن عودة نجمه المصاب للتدريبات

2018/07/13 | 07:51

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هاى كورة – أعلن نادى ليفربول الإنجليزي عودة جويل ماتيب إلى المشاركة فى مران الريدز للمرة الأولى بعد غياب 4 أشهر وبالتحديد منذ تعرضه للإصابة فى الفخذ مطلع مارس الماضى.

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