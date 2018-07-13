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ليفربول يعلن عودة نجمه المصاب للتدريبات
2018/07/13 | 07:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – أعلن نادى ليفربول الإنجليزي عودة جويل ماتيب إلى المشاركة فى مران الريدز للمرة الأولى بعد غياب 4 أشهر وبالتحديد منذ تعرضه للإصابة فى الفخذ مطلع مارس الماضى.

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