أحمد بيان - عندما ندين -أنفسنا-!!

2018/07/13 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_بيان يا لبؤس حالنا!!وأنا أتابع تفاعلات الدعوة لمسيرة الرباط يوم 15 يوليوز المقبل، اطلعت على العمل أسفله.لا يعنيني مضمون هذا العمل ولا أناقشه.لقد أثارني، بل استفزني عدد الموقعين عليه، أي 136 إطار جمعوي موقع.كيف ولماذا؟أين كانت هذه الإطارات إبان انتفاضة الريف وتضحيات أبناء الريف؟ماذا قدمت لمعركة الريف؟ وماذا قدمت لمعارك شعبنا، آخرها معركة جرادة؟إن شعبنا يواجه أو يعاني ال......

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