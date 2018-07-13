ناجح العبيدي - ذكرى ثورة تموز: ليس بالنزاهة يتميّز السياسي

2018/07/13 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ناجح_العبيدي في كل مرة تمر فيها ذكرى ثورة تموز 1958 يستعيد الكثيرون "مآثر" قائدها الزعيم عبد الكريم قاسم.هذا العام توفر الذكرى اليوبيلية الستون فرصة أكبر لذلك ، لاسيما في ظل الفوضى السياسية التي تجتاح البلاد حاليا.غالبا ما نقرأ هنا آيات المديح والإشادة بالزعيم.ومن اللافت أنها تركز دائما على نزاهته وعفة يده التي يتبادل العراقيون عنها حكايات الإعجاب ترقى أحيانا إلى الأساطير، وكيف أنه قُتل على يد "رفاقه" من ......

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