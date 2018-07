بالفيديو.. لماذا قص أظافره بعد 66 سنة من نموها؟

2018/07/13 | 08:14

نشر موقع موسوعة غينيس للأرقام القياسية فيديو لصاحب أطول أظافر في العالم، والذي تحدث عن سبب قصه لها بعد 66 سنة من "تنميتها".

وقرر صاحب الرقم القياسي العالمي لأطول أظافر في العالم، الهندي شريدهار تشيلال (82 عاما)، تقليمها بعد أن تركها تنمو منذ 66 عاما.

The end of an era.



After 66 years of growth, watch record-breaker Shridhar Chillal from India cut off his enormous fingernails - which will now go on display at @Ripleys in New York https://t.co/uoEv6gHF10

— GuinnessWorldRecords (@GWR) July 11, 2018

وبلغ متوسط طول أظافر الرجل الهندي،عندما تم قياسها لآخر مرة، 9 أمتار و9 سنتيمترات.



واعترف تشيلال بأن أظافره أصبحت هشة للغاية ولكي لا تنكسر أثناء نومه عن طريق الخطأ، كان يستيقظ في الليل كل نصف ساعة ليغير وضعية نومه.

وتحدث تشيلال عن والديه اللذين لم يوافقا على هوايته في تطويل أظافره عندما كان شابا، بحجة أنه لن يستطيع العثور على عمل.



لكنه أثبت العكس وحصل على وظيفة مصور فوتوغرافي بعد أن ابتكر لنفسه طريقة تساعده على الإمساك بالكاميرا.

واعترف تشيلال، الذي دخل موسوعة غينيس عام 2015 كصاحب أطول أظافر في العالم، بالسبب الذي جعله يقصها، حيث أنه لم يعد يقوى على تحمل الألم المستمر من حمل أظافره وتقييد حركة يديه.

